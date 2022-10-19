В «Чейз-центре» прошла церемония вручения перстней и открытия баннера в честь победы «Уорриорз» в сезоне-2021/22
Игрокам «Голден Стэйт» вручили чемпионские перстни за победу в сезоне НБА-2021/22.
Во вторник, 18 октября, в Сан-Франциско игроки «Голден Стэйт» начали защиту чемпионского титула. Перед началом первого матча сезона против «Лейкерс» состоялась торжественная церемония вручения перстней и открытия чемпионского баннера.
«Уорриорз» обыграли «Селтикс» в финальной серии плей-офф 2022 года со счетом 4-2 и завоевали свой четвертый титул за восемь лет.
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