Хуан Тоскано-Андресон сравнил «Лейкерс» и «Уорриорз»: «Лейкерс» – это как Jay-Z»

Новобранец Хуан Тоскано-Андресон сравнил лос-анджелесскую команду с «Уорриорз».

«Лейкерс» – это как Jay-Z. Речь идет о долголетии. Все знают, что Jay-Z – великий. То же самое с «Лейкерс». Они хороши на протяжении долгого времени. Это одна из главных команд НБА.

«Уорриорз» стали задавать тон примерно 10 лет назад, говорю это как человек, который болеет за них всю жизнь. Стандарт и представление об успехе здесь, в Лос-Анджелесе, долгое время отличались от тех, что были актуальны для «Уорриорз». Здесь это выглядит так: чемпионство или провал. Именно поэтому Лос-Анджелес – город чемпионов. Так что разница в долголетии с точки зрения успеха», – заявил чемпион НБА 2022 года в составе .

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