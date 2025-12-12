8

Пол Пирс: «Против текущей версии Леброна я отзащищаюсь и сейчас»

Чемпион НБА-2008 Пол Пирс заявил, что смог бы опекать звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса даже в текущем состоянии.

«Я смог бы защищаться против Леброна. Против текущей версии Леброна я отзащищаюсь и сейчас. Не той версии, которая набрала 29 очков, а которая была в матчах до этого», – смеясь, сказал 48-летний Пирс.

40-летний Джеймс вошел в сезон после травмы, набирая в среднем 14 очков, 4,3 подбора и 7,8 передачи в первых 6 матчах. Затем последовала игра против «Филадельфии», которую Джеймс единолично решил в концовке, набрав 10 очков подряд (29 по итогам встречи).

