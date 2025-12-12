НБА. 31 очко Кайла Кузмы помогло «Милуоки» без Янниса Адетокумбо обыграть «Бостон», 33 очка Ивицы Зубаца не спасли «Клипперс» в матче с «Хьюстоном» и другие результаты
12 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча.
«Хьюстон» справился с «Клипперс» (115:113), несмотря на 33 очка Ивицы Зубаца (13 из 14 с игры, 7 из 11 штрафных).
«Милуоки» без Янниса Адетокумбо победил «Бостон» благодаря 31 очку Кайла Кузмы (13 из 17 с игры, 1 из 2 из-за дуги, 4 из 5 с линии).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
