  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. 31 очко Кайла Кузмы помогло «Милуоки» без Янниса Адетокумбо обыграть «Бостон», 33 очка Ивицы Зубаца не спасли «Клипперс» в матче с «Хьюстоном» и другие результаты
40

НБА. 31 очко Кайла Кузмы помогло «Милуоки» без Янниса Адетокумбо обыграть «Бостон», 33 очка Ивицы Зубаца не спасли «Клипперс» в матче с «Хьюстоном» и другие результаты

12 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча.

«Хьюстон» справился с «Клипперс» (115:113), несмотря на 33 очка Ивицы Зубаца (13 из 14 с игры, 7 из 11 штрафных).

«Милуоки» без Янниса Адетокумбо победил «Бостон» благодаря 31 очку Кайла Кузмы (13 из 17 с игры, 1 из 2 из-за дуги, 4 из 5 с линии).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
logoНБА
результаты
logoСакраменто
logoХьюстон
logoМилуоки
logoПортленд
logoНовый Орлеан
logoКлипперс
logoБостон
logoДенвер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок НБА. 1/4 финала. 30 очков Касла помогли «Сан-Антонио» обыграть «Лейкерс», «Оклахома» разгромила «Финикс»
11 декабря, 06:47
Кубок НБА. 1/4 финала. 35 очков Брансона принесли «Нью-Йорку» победу над «Торонто», 37 очков Бэйна помогли «Орландо» обыграть «Майами»
10 декабря, 06:24
НБА. Трипл-дабл новичка Дерика Куина (33+10+10) не спас «Новый Орлеан» от поражения в матче с «Сан-Антонио», 40 очков Энтони Эдвардса не хватило «Миннесоте» для победы над «Финиксом» и другие результаты
9 декабря, 07:40
Главные новости
Кармело Энтони: «Если бы Леброн захотел, то лидировал бы в НБА по результативности в 23-м сезоне»
45 секунд назад
Джейлен Уильямс о результате 73-9: «Есть более важная цель, чем этот рекорд»
14 минут назад
Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP»
18 минут назад
Джейлен Саггс травмировал бедро в полуфинале Кубка НБА. В первой половине игрок «Орландо» набрал 25 очков
30 минут назад
Эван Мобли пропустит от 2 до 4 недель из-за растяжения икроножной мышцы
35 минут назад
Джейлен Брансон уронил на паркет Энтони Блэка и набрал 2 очка
41 минуту назадВидео
Кубок НБА. 1/2 финала. 40 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Орландо», «Оклахома» играет с «Сан-Антонио»
49 минут назадLive
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
вчера, 20:30
Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк проведет встречу с фанатами со «Стены» перед игрой с «Мемфисом»
вчера, 19:45
Пожар в доме Эрика Споэльстры, скорее всего, случился из-за неисправности в отдельно стоящей сауне
вчера, 19:25
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» обыграла «Сан-Пабло Бургос», «Бреоган» уступил «Тенерифе» и другие результаты
вчера, 22:15
Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Париж», «Элан Шалон» победил «Булазак»
вчера, 21:40
Кевон Харрис продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Тренто» справился с «Венецией», «Триест» обыграл «Реджо-Эмилию»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» крупно обыграл «Бурсаспор»
вчера, 20:30
Чемпионат Греции. АЕК крупно уступил «Панатинаикосу», «Ираклис» проиграл «Арису» и другие результаты
вчера, 20:27
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» победила «Босна Роял», «Илирия» уступила «Будучности»
вчера, 20:20
Матч «Гран-Канарии» против «Басконии» был перенесен из-за шторма «Эмилия»
вчера, 19:59
Айзейя Райдер был арестован за нарушение запрета на приближение к жене, бывший баскетболист узнал о нем через 6 месяцев постоянных контактов
вчера, 18:47
Жоан Пеньярройя продолжает оставаться основным кандидатом на позицию главного тренера в «Партизане»
вчера, 18:09