Николя Батюм допустил потерю в ключевом владении, так как никто из «Клипперс» не вышел на получение мяча из-за лицевой

«Клипперс» глупо потеряли мяч в важный момент.

В концовке матча против «Хьюстона » «Клипперс » уступали «-3», и у них был шанс спастись, но «парусники» упустили его, допустив потерю в ключевой момент. Опытный форвард Николя Батюм наступил на линию при вводе мяча из-за лицевой, в то время как никто из его партнеров не открылся для получения.

После 1-го точного штрафного центрового «Хьюстона» Алперена Шенгюна и попадания центрового «Клипперс» Ивицы Зубаца разница сократилась до «-2», но последнее владение осталось за «Рокетс», которые довели встречу до победы – 115:113.