  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Николя Батюм допустил потерю в ключевом владении, так как никто из «Клипперс» не вышел на получение мяча из-за лицевой
Видео
19

Николя Батюм допустил потерю в ключевом владении, так как никто из «Клипперс» не вышел на получение мяча из-за лицевой

«Клипперс» глупо потеряли мяч в важный момент.

В концовке матча против «Хьюстона» «Клипперс» уступали «-3», и у них был шанс спастись, но «парусники» упустили его, допустив потерю в ключевой момент. Опытный форвард Николя Батюм наступил на линию при вводе мяча из-за лицевой, в то время как никто из его партнеров не открылся для получения.

После 1-го точного штрафного центрового «Хьюстона» Алперена Шенгюна и попадания центрового «Клипперс» Ивицы Зубаца разница сократилась до «-2», но последнее владение осталось за «Рокетс», которые довели встречу до победы – 115:113.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
logoКлипперс
logoАлперен Шенгюн
logoБаскетбол - видео
logoХьюстон
logoНБА
logoИвица Зубац
logoНиколя Батюм
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Хьюстон» и «Миннесота» проявляют интерес к Крису Полу
12 декабря, 05:14
Стив Керр (17,5 млн), Эрик Споэльстра (15) и Тайрон Лю (15) возглавляют список самых высокооплачиваемых тренеров НБА
11 декабря, 08:36Фото
Николя Батюм о решении «Клипперс» расстаться с Крисом Полом: «Меня никто не спрашивал. Как и все, я проснулся и узнал эту новость»
10 декабря, 14:43
Главные новости
Кубок НБА. 1/2 финала. «Сан-Антонио» прервал 16-матчевую победную серию «Оклахомы», несмотря на 29 очков Шэя Гилджес-Александера; 40 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Орландо»
8 минут назад
Джей Джей Редик: «Лейкерс» сделают все возможное, чтобы стать хорошей командой в защите»
12 минут назад
«Клипперс» отменили тренировку из-за неполного состава, Тайрон Лю отказался называть имена недоступных игроков
18 минут назад
Кармело Энтони: «Если бы Леброн захотел, то лидировал бы в НБА по результативности в 23-м сезоне»
22 минуты назад
Джейлен Уильямс о результате 73-9: «Есть более важная цель, чем этот рекорд»
36 минут назад
Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP»
40 минут назад
Джейлен Саггс травмировал бедро в полуфинале Кубка НБА. В первой половине игрок «Орландо» набрал 25 очков
52 минуты назад
Эван Мобли пропустит от 2 до 4 недель из-за растяжения икроножной мышцы
57 минут назад
Джейлен Брансон уронил на паркет Энтони Блэка и набрал 2 очка
сегодня, 04:17Видео
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» обыграла «Сан-Пабло Бургос», «Бреоган» уступил «Тенерифе» и другие результаты
вчера, 22:15
Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Париж», «Элан Шалон» победил «Булазак»
вчера, 21:40
Кевон Харрис продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Тренто» справился с «Венецией», «Триест» обыграл «Реджо-Эмилию»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» крупно обыграл «Бурсаспор»
вчера, 20:30
Чемпионат Греции. АЕК крупно уступил «Панатинаикосу», «Ираклис» проиграл «Арису» и другие результаты
вчера, 20:27
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» победила «Босна Роял», «Илирия» уступила «Будучности»
вчера, 20:20
Матч «Гран-Канарии» против «Басконии» был перенесен из-за шторма «Эмилия»
вчера, 19:59
Айзейя Райдер был арестован за нарушение запрета на приближение к жене, бывший баскетболист узнал о нем через 6 месяцев постоянных контактов
вчера, 18:47
Жоан Пеньярройя продолжает оставаться основным кандидатом на позицию главного тренера в «Партизане»
вчера, 18:09