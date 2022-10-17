Энтони Дэвис готов сыграть в первом матче сезона без ограничений
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис готов выйти на площадку в первом матче нового сезона против «Уорриорз» во вторник.
По словам главного тренера «озерников» Дарвина Хэма, Дэвис сыграет «без ограничений».
Дэвис пропустил два предсезонных матча из-за мышечного напряжения в пояснице.
Разыгрывающий Расселл Уэстбрук, который в последней предсезонной игре повредил подколенное сухожилие, также имеет хорошие шансы выйти на площадку.
Еще один разыгрывающий Деннис Шредер может пропустить встречу, немца беспокоит травма пальца руки.
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