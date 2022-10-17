Энтони Дэвис готов сыграть в первом матче сезона без ограничений

Теги травмы Голден Стэйт Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Энтони Дэвис Деннис Шредер Дарвин Хэм Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис готов выйти на площадку в первом матче нового сезона против «Уорриорз» во вторник.

По словам главного тренера «озерников» Дарвина Хэма, Дэвис сыграет «без ограничений».

Дэвис пропустил два предсезонных матча из-за мышечного напряжения в пояснице.

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук, который в последней предсезонной игре повредил подколенное сухожилие, также имеет хорошие шансы выйти на площадку.

Еще один разыгрывающий Деннис Шредер может пропустить встречу, немца беспокоит травма пальца руки. 

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