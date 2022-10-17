Энтони Дэвис готов сыграть в первом матче сезона без ограничений

Форвард готов выйти на площадку в первом матче нового сезона против «Уорриорз» во вторник.

По словам главного тренера «озерников» , Дэвис сыграет «без ограничений».

Дэвис пропустил два предсезонных матча из-за мышечного напряжения в пояснице.

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук, который в последней предсезонной игре повредил подколенное сухожилие, также имеет хорошие шансы выйти на площадку.

Еще один разыгрывающий может пропустить встречу, немца беспокоит травма пальца руки.

Контракты и платежные ведомости НБА

Как выглядят легенды НБА на пенсии? Шакил сбросил 15 кг, Джордан курит 6 сигар в день, Пиппен выпустил бурбон