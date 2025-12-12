Дерик Куин прошел через всю площадку, обыграв защитника переводом за спиной, и забил через двоих
Куин стал автором мощного обыгрыша.
Центровой «Нового Орлеана» Дерик Куин показал свой уровень владения мячом в матче против «Портленда», пройдя через всю площадку под опекой защитника и завершив атаку с сопротивлением двоих соперников.
«Пеликанс» прервали серию из 7 поражений, разгромив «Блэйзерс» (143:120). В активе 20-летнего Куина 17 очков, 5 подборов и 7 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
