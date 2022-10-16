Хуан Тоскано-Андресон – о матче с «Уорриорз»: «Хочу надрать им задницы»

Новобранец «Лейкерс» поделился ожиданиями от первого матча регулярного чемпионата против «Голден Стэйт», который пройдет во вторник, 18 октября.

Перед игрой «Уорриорз» получат чемпионские перстни за победу в финале НБА-2022. Тоскано-Андерсон также входил в чемпионский состав команды.

«Это важный вечер для меня и для «Голден Стэйт», и конечно, я хочу насладиться этим моментом. Но теперь я представляю «Лейкерс», поэтому хочу надрать им задницы. Главная цель – хорошо начать сезон.

«Голден Стэйт» сложно обыграть в гостях. Я провел множество матчей в и знаю, как тяжело там побеждать. Я знаю, что у них замечательные болельщики и замечательная команда, поэтому хочется добиться успеха.

Было бы намного приятнее не только получить свой перстень, но и выиграть. После такого начала сезона мы будем чувствовать себя уверенно. Победа над – большое дело, это отличная команда. Они чемпионы», – признался Тоскано-Андерсон.

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