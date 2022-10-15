Энтони Дэвис пропустил последний предсезонный матч, но должен сыграть против «Уорриорз» на старте сезона

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«Лейкерс» провели последний предсезонный матч против «Кингз» (86:133) без звездного форварда Энтони Дэвиса.

В команде рассказали, что Дэвис не поехал в Сакраменто из соображений предосторожности, так как продолжает иметь дело с мышечным напряжением в пояснице.

Ожидается, что во вторник, 18 октября, Дэвис будет в составе «Лейкерс» на первый матч нового сезона НБА против «Голден Стэйт».

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