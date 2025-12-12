Видео
Кайл Кузма – Джейлену Брауну: «Тут тебе не стрим!»

Кайл Кузма – Джейлену Брауну: Тут тебе не стрим.

В матче против «Милуоки» судьи зафиксировали нарушение правил со стороны форварда Джейлена Брауна при пробитии штрафного форвардом «Бакс» Кайлом Кузмой: Браун слишком рано переступил линию и начал ставить спину сопернику. Обычно такие нарушения остаются без внимания, но Браун исполнил его слишком явно.

Кузма решил прокомментировать момент, обратившись к Брауну: «Тут тебе не стрим!»

Форвард «Бостона» в свободное время ведет прямые трансляции, на которых делает некоторые спорные заявления.

