Кайл Кузма – Джейлену Брауну: «Тут тебе не стрим!»
В матче против «Милуоки» судьи зафиксировали нарушение правил со стороны форварда Джейлена Брауна при пробитии штрафного форвардом «Бакс» Кайлом Кузмой: Браун слишком рано переступил линию и начал ставить спину сопернику. Обычно такие нарушения остаются без внимания, но Браун исполнил его слишком явно.
Кузма решил прокомментировать момент, обратившись к Брауну: «Тут тебе не стрим!»
Форвард «Бостона» в свободное время ведет прямые трансляции, на которых делает некоторые спорные заявления.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
