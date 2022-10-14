«Не знал, что есть разногласия по этому вопросу». Карри считает, что Игудале место в Зале славы

Теги Голден Стэйт Андре Игудала НБА Стефен Карри Зал славы Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри заявил, что его партнер по команде Андре Игудала заслуживает включения в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

«Безусловно. Я не знал, что есть разногласия по этому вопросу. Безусловно», – сказал Карри.

Карри и Игудала завоевали четыре чемпионских титула в составе «Уорриорз». Минувшим летом 38-летний Игудала заявил, что останется в «Голден Стэйт» еще на один сезон.

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