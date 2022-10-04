Стив Керр: «Игудала делает любой состав эффективным, учит молодых игроков тому же»

Главный тренер «Голден Стэйт» рассказал о роли ветерана в команде.

38-летний баскетболист решил остаться в «Уорриорз» еще на один сезон, но заявил, что через год завершит карьеру.

«У нас много молодых игроков, которым нужен ментор. Андре лучше всех справляется с этим. Он любит работать с молодыми парнями. Его роль – способствовать тому, чтобы все работало как надо. Он точно знает, где ему нужно находиться на площадке и делает любой состав эффективным.

Находясь на скамейке, он учит наших молодых игроком тому же. Так что Андре действительно является важной частью всей нашей организации», – сказал Керр.

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы