НБА. Предсезонные матчи. «Денвер» сыграет с «Миннесотой», «Майами» встретится с «Орландо» и другие матчи
4-5 октября пройдут пять предсезонных матчей НБА.
«Миннесота» сыграет с «Денвером», «Орландо» встретится с «Майами».
Предсезонные матчи
Хапоэль Иерусалим – Бруклин
5 октября. 3.00
Мельбурн – Новый Орлеан
5 октября. 6.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
