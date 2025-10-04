Чемпионат Греции. АЕК встретится с «Колоссосом», «Паниониос» примет «Перистери» и другие матчи
Сегодня, 4 октября, четыремя матчами стартует новый сезон чемпионата Греции.
«Колоссос» примет АЕК, «Паниониос» сыграет с «Перистери».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: АЕК – 0-0, Арис – 0-0, Ираклис – 0-0, Кардицас – 0-0, Колоссос – 0-0, Марусси – 0-0, Миконос – 0-0, Олимпиакос – 0-0, Панатинаикос – 0-0, Паниониос – 0-0, ПАОК – 0-0, Перистери – 0-0, Промитеас – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
