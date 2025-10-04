Джулиан Стротер: «У «Денвера» лучшая стартовая пятерка в лиге»

Защитник «Наггетс» описал состояние стартовых игроков команды.

«Они действуют очень слаженно. Такое ощущение, что они играли вместе все лето. И это, конечно, здорово. Но мы знаем, что у нас лучшая стартовая пятерка в лиге, мы в этом уверены. Так что, я считаю, наша задача – просто стать сильнее и оказывать им поддержку, выходя со скамейки», – сказал Стротер.

Ожидается, что в стартовой пятерке «Денвера » будут выходить Джамал Мюррэй , Кристиан Браун , Кэмерон Джонсон, Аарон Гордон и Никола Йокич .