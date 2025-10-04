Джулиан Стротер: «У «Денвера» лучшая стартовая пятерка в лиге»
Защитник «Наггетс» описал состояние стартовых игроков команды.
«Они действуют очень слаженно. Такое ощущение, что они играли вместе все лето. И это, конечно, здорово. Но мы знаем, что у нас лучшая стартовая пятерка в лиге, мы в этом уверены. Так что, я считаю, наша задача – просто стать сильнее и оказывать им поддержку, выходя со скамейки», – сказал Стротер.
Ожидается, что в стартовой пятерке «Денвера» будут выходить Джамал Мюррэй, Кристиан Браун, Кэмерон Джонсон, Аарон Гордон и Никола Йокич.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал «Денвера»
