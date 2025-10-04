0

Егор Дёмин пропустит предсезонный матч против «Хапоэля Иерусалим»

Российский защитник «Бруклина» не сыграет с израильской командой.

Егор Дёмин постепенно приближается к этапу контактных упражнений после разрыва подошвенной фасции, полученного минувшим летом.

Разыгрывающий не примет участия в предсезонном матче «Нетс» против «Хапоэля Иерусалим», который начнется 5 октября в 3.00 по московскому времени.

Главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес воздержался от каких-либо конкретных прогнозов относительно сроков восстановления россиянина.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: New York Post
