Егор Дёмин пропустит предсезонный матч против «Хапоэля Иерусалим»
Российский защитник «Бруклина» не сыграет с израильской командой.
Егор Дёмин постепенно приближается к этапу контактных упражнений после разрыва подошвенной фасции, полученного минувшим летом.
Разыгрывающий не примет участия в предсезонном матче «Нетс» против «Хапоэля Иерусалим», который начнется 5 октября в 3.00 по московскому времени.
Главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес воздержался от каких-либо конкретных прогнозов относительно сроков восстановления россиянина.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: New York Post
