Андре Игудала: «Донте Дивинченцо – один из немногих белых, которым место на высоком уровне»
Четырехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» Андре Игудала допустил расистское высказывание в адрес нового партнера по команде Донте Дивинченцо.
«Донте очень хорош. Забавно, но среди белых игроков не так много действительно хороших. Но он хорош. Он один из немногих белых, которым место на высоком уровне», – цитирует Игудалу OutKick.
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