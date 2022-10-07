Андре Игудала: «Донте Дивинченцо – один из немногих белых, которым место на высоком уровне»

Четырехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» допустил расистское высказывание в адрес нового партнера по команде .

«Донте очень хорош. Забавно, но среди белых игроков не так много действительно хороших. Но он хорош. Он один из немногих белых, которым место на высоком уровне», – цитирует Игудалу OutKick.

Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег