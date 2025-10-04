Чемпионат Франции. «Бурк» встретится с «Нанси», «Лимож» примет «Дижон» и другие матчи
Сегодня, 4 октября, в чемпионате Франции пройдут четыре матча.
«Нанси» примет «Бурк», «Дижон» сыграет с «Лиможем».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Шоле – 2-0, Париж – 1-0, Ле-Ман – 1-0, Лимож – 1-0, Виллербан – 1-0, Монако – 1-0, Нантер – 1-0, Булазак – 1-1, Элан Шалон – 0-1, Бурк – 0-1, Гравлин-Дюнкерк – 0-1, Сен-Кантен – 0-1, Страсбур – 0-1, Дижон – 0-1, Ле-Портель – 0-1, Нанси – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто лучший американский игрок в НБА?2376 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости