Адриатическая лига. «Студентски центар» сыграет с «Борац Чачаком»
Сегодня, 4 октября, в рамках Адриатической лиги пройдет один матч.
«Борац Чачак» на выезде встретится с «Студентски центаром».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Группа A
Положение команд: Игокеа Босния и Герцеговина – 1-0, Борац Чачак Сербия – 0-0, Дубай ОАЭ – 0-0, КРКА Словения – 0-0, Партизан Сербия – 0-0, Студентски центар Черногория – 0-0, Сплит Хорватия – 0-0, Клуж Румыния – 0-0, ФМП Сербия – 0-1.
Группа B
Положение команд: Вена Австрия – 1-0, Босна Роял Босния и Герцеговина – 0-0, Будучность Черногория – 0-0, Задар Хорватия – 0-0, Мега Сербия – 0-0, Спартак Суботица Сербия – 0-0, Цедевита-Олимпия Словения – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Илирия Словения – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто лучший американский игрок в НБА?2375 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости