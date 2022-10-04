Андре Игудала: «Как только закончу играть, буду заниматься бизнесом»

Теги Голден Стэйт Андре Игудала НБА бизнес Стив Керр Стефен Карри Дрэймонд Грин Баскетбол

Ветеран «Голден Стэйт» Андре Игудала объяснил, почему следующий сезон станет для него последним в НБА.

38-летний баскетболист является соучредителем и генеральным партнером инвестиционной компании Mastry Ventures, которая была запущена в марте 2021 года.

«У меня действительно есть бизнес, которым я управляю. Не могу оставаться здесь еще дольше. Как только я закончу играть, мне нужно будет заниматься делами там. Думаю, Стив Керр уже все понял.

Стефен Карри определенно понимает, потому что видит, чем я занимаюсь. Дрэймонд Грин тоже это видит. Я могу задержаться на некоторое время, но в какой-то момент мне придется работать там полный рабочий день», – признался Игудала.

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