Андре Игудала: «Как только закончу играть, буду заниматься бизнесом»

Ветеран объяснил, почему следующий сезон станет для него последним в НБА.

38-летний баскетболист является соучредителем и генеральным партнером инвестиционной компании Mastry Ventures, которая была запущена в марте 2021 года.

«У меня действительно есть бизнес, которым я управляю. Не могу оставаться здесь еще дольше. Как только я закончу играть, мне нужно будет заниматься делами там. Думаю, уже все понял.

определенно понимает, потому что видит, чем я занимаюсь. тоже это видит. Я могу задержаться на некоторое время, но в какой-то момент мне придется работать там полный рабочий день», – признался Игудала.

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