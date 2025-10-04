«Сакраменто», «Финикс» и «Чикаго» по-прежнему заинтересованы в Джонатане Куминге

Обмен Куминги все еще интересен трем командам.

По информации инсайдера Джейка Фишера, «Кингс», «Буллс» и «Санс» сохраняют интерес к Джонатану Куминге .

«Уорриорс» согласовали с Кумингой контракт на 2 года и 48,5 миллиона долларов с опцией команды на второй сезон и отказом игрока от права вето по умолчанию. Форвард станет доступен для обмена 15 января 2026 года.

В прошлом сезоне 22-летний баскетболист принял участие 47 играх (10 в старте, 24,3 минуты за игру), набирая в среднем 15,3 очка, 4,6 подбора и 2,2 передачи.