3

«Сакраменто», «Финикс» и «Чикаго» по-прежнему заинтересованы в Джонатане Куминге

Обмен Куминги все еще интересен трем командам.

По информации инсайдера Джейка Фишера, «Кингс», «Буллс» и «Санс» сохраняют интерес к Джонатану Куминге.

«Уорриорс» согласовали с Кумингой контракт на 2 года и 48,5 миллиона долларов с опцией команды на второй сезон и отказом игрока от права вето по умолчанию. Форвард станет доступен для обмена 15 января 2026 года.

В прошлом сезоне 22-летний баскетболист принял участие 47 играх (10 в старте, 24,3 минуты за игру), набирая в среднем 15,3 очка, 4,6 подбора и 2,2 передачи.

Кто лучший американский игрок в НБА?2315 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Bleacher Report
logoДжонатан Куминга
logoСакраменто
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoФиникс
logoЧикаго
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джонатан Куминга: «Люди думают, будто я забочусь только об атаке. Но я считаю, что стал намного лучше в обоих аспектах»
4вчера, 05:28
Джонатан Куминга о продлении контракта: «Буду работать и помогать команде побеждать. Каждому хочется задержаться где-то подольше, посмотрим»
4вчера, 05:22
Стив Керр о подписании Джонатана Куминги: «Джимми, Стеф и Дрэймонд – альфы. Не беспокоюсь о раздевалке»
42 октября, 05:12
Главные новости
Джейк Фишер: «В лиге ходят разговоры, что Джейсон Тейтум может вернуться в марте»
5 минут назад
«Голден Стэйт» следит за ситуацией Бэма Адебайо в «Майами»
328 минут назад
Кендрик Перкинс: «Расселл Уэстбрук должен быть в «Милуоки» прямо сейчас»
354 минуты назад
Джулиан Стротер: «У «Денвера» лучшая стартовая пятерка в лиге»
1сегодня, 05:56
Лонзо Болл произвел сильное впечатление в тренировочном лагере «Кливленда»
сегодня, 05:35
НБА. Предсезонные матчи. «Финикс» разгромил «Лейкерс» благодаря 24 очкам Букера, «Новый Орлеан» победил «Мельбурн»
31сегодня, 05:12
21 очко со скамейки Дэйны Эванс помогло «Лас-Вегасу» обыграть «Финикс» в 1-м матче финала
сегодня, 05:07Видео
Джексон Хэйс вколотил постер-данк через Девина Букера
сегодня, 04:35Видео
Женская НБА. Финал. 21 очко и 10 подборов Уилсон помогли «Лас-Вегасу» одолеть «Финикс» в первой игре серии
3сегодня, 04:17
Евролига. «Жальгирис» победил «Фенербахче», несмотря на 36 очков Болдуина, 23 очка Клайберна помогли «Барселоне» справиться с «Панатинаикосом» и другие матчи
16вчера, 21:33
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Булазак» проиграл «Шоле»
вчера, 20:40
Адриатическая лига. «Игокеа» победила ФМП, «Вена» обыграла «Илирию»
1вчера, 20:38
Василий Карасев: «Поддерживали определенный уровень баскетбола все сорок минут, в этом и есть залог успеха»
вчера, 19:40
Ростислав Вергун: «16 потерь, каждый раз, когда намечался рывок, мы сами же его и «тушили»
вчера, 19:31
Том Тибодо пообщался с Джулиусом Рэндлом и Донте Дивинченцо на сборах «Миннесоты»
1вчера, 19:12Фото
23-летний форвард Эндрю Карр пройдет просмотр в «Портленде»
вчера, 18:25
Чемпионат Турции. 27 очков Палмера помогли «Галатасараю» обыграть «Тофаш»
вчера, 18:25
Форвард «Миннесоты» Ленард Миллер выбыл на 2 недели с травмой правого мизинца
вчера, 17:59
Лики Блэк подписал контракт Exhibit 10 с «Вашингтоном»
вчера, 16:10
Ален Омич отказался от контракта с «Уралмашем»
вчера, 12:40