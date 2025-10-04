Джейк Фишер: «В лиге ходят разговоры, что Джейсон Тейтум может вернуться в марте»
Инсайдер поделился информацией о потенциальной дате возвращения лидера «Бостона».
«Новости и видео о том, что Джейсон Тейтум уже вернулся на площадку в ходе своего восстановления, стали неожиданностью для всей лиги. Что это значит в плане его окончательного возвращения? Определенно ходят разговоры, что Тейтум потенциально может вернуться где-то в марте. Это, безусловно, правда, что за последние несколько лет методы хирургии и восстановления значительно спрогрессировали.
Контекст сезона «Бостона» будет очень важен для возвращения Тейтума», – сказал Фишер.
С момента разрыва ахилла прошло 4,5 месяца, но Джейсон Тейтум уже приступил к занятиям на баскетбольной площадке.
Кто лучший американский игрок в НБА?2336 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Bleacher Report
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости