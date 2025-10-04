Бронни Джеймс об 1 из 12 с игры: «Я не торопился, ничего не форсировал. Чувствую, что большинство мячей мог забить»

Защитник «Лейкерс» объяснил неудачное выступление.

«Я не торопился, ничего не форсировал. Мои ноги не были настолько заряжены, как мне хотелось бы, поэтому я не добрасывал многие мячи, но большинство из них летели по верной траектории, и я чувствую, что мог их забить», – сказал Джеймс-младший.

В предсезонном матче против «Финикса » Бронни Джеймс провел на паркете 24 минуты, набрав 8 очков (1 из 12 с игры, 1 из 8 трехочковых, 5 из 6 штрафных), 5 подборов и 2 передачи.

«Лейкерс » разгромно проиграли – 81:103.