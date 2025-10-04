Бронни Джеймс об 1 из 12 с игры: «Я не торопился, ничего не форсировал. Чувствую, что большинство мячей мог забить»
Защитник «Лейкерс» объяснил неудачное выступление.
«Я не торопился, ничего не форсировал. Мои ноги не были настолько заряжены, как мне хотелось бы, поэтому я не добрасывал многие мячи, но большинство из них летели по верной траектории, и я чувствую, что мог их забить», – сказал Джеймс-младший.
В предсезонном матче против «Финикса» Бронни Джеймс провел на паркете 24 минуты, набрав 8 очков (1 из 12 с игры, 1 из 8 трехочковых, 5 из 6 штрафных), 5 подборов и 2 передачи.
«Лейкерс» разгромно проиграли – 81:103.
Кто лучший американский игрок в НБА?2336 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
