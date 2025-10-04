  • Спортс
Бронни Джеймс об 1 из 12 с игры: «Я не торопился, ничего не форсировал. Чувствую, что большинство мячей мог забить»

Защитник «Лейкерс» объяснил неудачное выступление.

«Я не торопился, ничего не форсировал. Мои ноги не были настолько заряжены, как мне хотелось бы, поэтому я не добрасывал многие мячи, но большинство из них летели по верной траектории, и я чувствую, что мог их забить», – сказал Джеймс-младший.

В предсезонном матче против «Финикса» Бронни Джеймс провел на паркете 24 минуты, набрав 8 очков (1 из 12 с игры, 1 из 8 трехочковых, 5 из 6 штрафных), 5 подборов и 2 передачи.

«Лейкерс» разгромно проиграли – 81:103.

Кто лучший американский игрок в НБА?2336 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
