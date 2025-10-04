0

«Финикс» нанял опытного руководителя НБА Эда Стефански в качестве советника

Стефански будет помогать руководству «Санс».

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, опытный топ-менеджер Эд Стефански занял должность советника фронт-офиса «Финикса».

Ранее Стефански работал в «Нетс», «Сиксерс», «Рэпторс», «Гриззлис» и «Пистонс». 

В 2020 году он получил один голос на третье место в номинации «Лучший руководитель года».

Ранее в команду советников «Финикса» вошел двукратный MVP Стив Нэш.

Кто лучший американский игрок в НБА?2336 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Марка Стейна
logoСтив Нэш
logoФиникс
Эд Стефански
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
