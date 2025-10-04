«Финикс» нанял опытного руководителя НБА Эда Стефански в качестве советника

Стефански будет помогать руководству «Санс».

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, опытный топ-менеджер Эд Стефански занял должность советника фронт-офиса «Финикса».

Ранее Стефански работал в «Нетс», «Сиксерс», «Рэпторс», «Гриззлис» и «Пистонс».

В 2020 году он получил один голос на третье место в номинации «Лучший руководитель года».

Ранее в команду советников «Финикса » вошел двукратный MVP Стив Нэш.