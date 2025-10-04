«Финикс» нанял опытного руководителя НБА Эда Стефански в качестве советника
Стефански будет помогать руководству «Санс».
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, опытный топ-менеджер Эд Стефански занял должность советника фронт-офиса «Финикса».
Ранее Стефански работал в «Нетс», «Сиксерс», «Рэпторс», «Гриззлис» и «Пистонс».
В 2020 году он получил один голос на третье место в номинации «Лучший руководитель года».
Ранее в команду советников «Финикса» вошел двукратный MVP Стив Нэш.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Марка Стейна
