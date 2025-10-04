Кендрик Перкинс: «Расселл Уэстбрук должен быть в «Милуоки» прямо сейчас»
Телеэксперт считает, что Уэстбрук не должен сидеть без контракта.
«Начинается сезон, а у Расселла Уэстбрука нет команды. Должен ли он быть в одной из них? Несомненно. Я считаю, что он должен быть в «Милуоки» прямо сейчас. Но реальность такова, что впервые, наверное, за 15 лет, Расселл Уэстбрук оказался вне состава», – сказал Перкинс.
Уэстбрук отказался от опции игрока в своем соглашении с «Денвером» и стал свободным агентом.
По сообщениям, на протяжении межсезонья в услугах 36-летнего защитника был заинтересован только один клуб – «Сакраменто».
Кто лучший американский игрок в НБА?2315 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Road Trippin’
