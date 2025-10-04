Кендрик Перкинс: «Расселл Уэстбрук должен быть в «Милуоки» прямо сейчас»

Телеэксперт считает, что Уэстбрук не должен сидеть без контракта.

«Начинается сезон, а у Расселла Уэстбрука нет команды. Должен ли он быть в одной из них? Несомненно. Я считаю, что он должен быть в «Милуоки » прямо сейчас. Но реальность такова, что впервые, наверное, за 15 лет, Расселл Уэстбрук оказался вне состава», – сказал Перкинс .

Уэстбрук отказался от опции игрока в своем соглашении с «Денвером » и стал свободным агентом.

По сообщениям, на протяжении межсезонья в услугах 36-летнего защитника был заинтересован только один клуб – «Сакраменто ».