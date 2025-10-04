ACB. «Тенерифе» примет «Манресу», «Уникаха» сыграет с «Бильбао» и другие матчи
Сегодня, 4 октября, четыремя матчами стартует новый сезон чемпионата Испании.
«Манреса» встретится с «Тенерифе», «Уникаха» примет «Бильбао».
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Андорра – 0-0, Барселона – 0-0, Баскония – 0-0, Бильбао – 0-0, Бреоган – 0-0, Валенсия – 0-0, Гранада – 0-0, Гран-Канария – 0-0, Жирона – 0-0, Манреса – 0-0, Мурсия – 0-0, Реал – 0-0, Сан-Пабло Бургос – 0-0, Сарагоса – 0-0, Тенерифе – 0-0, Уникаха – 0-0, Форса Льейда – 0-0, Ховентуд – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
