Андре Игудала: «Не надо говорить ничего плохого о Джордане Пуле»

Ветеран «Уорриорз» выступил в поддержку одноклубников и , которые сцепились на тренировке.

Со ссылкой на источники сообщалось, что Пул после выхода команды из отпуска изменил поведение на фоне возможного крупного продления контракта.

«Чего мы не будем делать, так это говорить что-то плохое о Джордане Пуле, он свой парень, парень с характером... не спрашивайте меня про остальную ерунду... напрямую из «источника».

Что касается Дрэймонда, то это тоже семейные дела», – написал Игудала.

До старта НБА – месяц. Какие вопросы межсезонья еще не решены?