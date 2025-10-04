Чемпионат Турции. «Бешикташ» сыграет с «Мерсином», «Тюрк Телеком» примет «Бахчешехир» и другие матчи
Сегодня, 4 октября, в чемпионате Турции пройдут три матча.
«Мерсин» примет «Бешикташ», «Бахчешехир» встретится с «Тюрк Телеком».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Анадолу Эфес – 1-0, Бахчешехир – 1-0, Бешикташ – 1-0, Мерсин – 1-0, Трабзонспор – 1-0, Петким Спор – 1-0, Меркезефенди – 1-0, Галатасарай – 1-1, Тофаш – 1-1, Бурсаспор – 0-1, Бююкчекмедже – 0-1, Каршияка – 0-1, Маниса – 0-1, Тюрк Телеком – 0-1, Фенербахче – 0-1, Эсенлер Эроспор – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
