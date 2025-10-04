Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» сыграет с «Триестом»
Сегодня, 4 октября, одним матчем стартует новый сезон чемпионата Италии.
«Триест» примет «Трапани Шарк».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Брешия – 0-0, Ваноли Кремона – 0-0, Варезе – 0-0, Виртус – 0-0, Дертона – 0-0, Динамо Сассари – 0-0, Канту – 0-0, Милан – 0-0, Наполи – 0-0, Реджо-Эмилия – 0-0, Венеция – 0-0, Трапани Шарк – 0-0, Тревизо – 0-0, Тренто – 0-0, Триест – 0-0, Удине – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
