Лонзо Болл произвел сильное впечатление в тренировочном лагере «Кливленда»

Старший из братьев Боллов смог впечатлить новую команду.

«Судя по тому, что я продолжаю слышать, Лонзо Болл – тот, кто продолжает поражать всех», – написал репортер Крис Федор из cleveland.com. «Он продолжает демонстрировать, насколько хорошо он может подойти этой команде. Очевидно, есть вопросы о том, сколько он будет играть в регулярном сезоне, будет ли выходить на паркет в играх «бэк-ту-бэк»? Сможет ли он пройти весь регулярный сезон полностью здоровым? Но сейчас он показывает проблески того, почему он является более качественным и влияющим на результат игроком, чем Айзек Окоро».

За последние четыре сезона Лонзо Болл принял участие лишь в двух, проведя в сумме 70 игр. Травмы, связанные с коленом, едва не стали причиной завершения карьеры.

В межсезонье «Чикаго» отправил 27-летнего защитника в «Кливленд», получив взамен Айзека Окоро.

В прошлом сезоне Болл принял участие в 35 матчах «Буллс», набирая в среднем 7,6 очка, 3,4 подбора, 3,3 передачи и 1,3 перехвата.

