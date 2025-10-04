«Голден Стэйт» следит за ситуацией Бэма Адебайо в «Майами»
«Уорриорс» нацелились на Адебайо.
Как сообщает инсайдер Бретт Сигел, «Голден Стэйт» мониторит ситуацию Бэма Адебайо в «Хит». Центровой окажется на вершине списка потенциальных целей для «воинов», если запросит обмен из флоридского клуба.
Летом 2024 года Адебайо продлил соглашение с «Майами» на три года и 165 млн долларов. Обновленный контракт действует до конца сезона-2028/29.
В прошлом розыгрыше чемпионата 28-летний центровой набирал в среднем 18,1 очка, 9,6 подбора, 4,3 передачи и 1,3 перехвата за 34,3 минуты на паркете в 78 матчах.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
