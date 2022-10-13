НБА. Предсезонные матчи. «Детройт» примет «Мемфис», «Сан-Антонио» – «Оклахому»

В четверг, 13 октября, состоятся два предсезонных матча НБА.

примет на своей площадке , сразится с «Оклахомой».

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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