НБА. Предсезонные матчи. «Детройт» примет «Мемфис», «Сан-Антонио» – «Оклахому»
В четверг, 13 октября, состоятся два предсезонных матча НБА.
«Детройт» примет на своей площадке «Мемфис», «Сан-Антонио» сразится с «Оклахомой».
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 14 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 14 октября, 03.00, «AT&T Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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