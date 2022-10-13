НБА. Предсезонные матчи. «Детройт» примет «Мемфис», «Сан-Антонио» – «Оклахому»

Теги результаты предсезонные матчи Детройт Мемфис Сан-Антонио НБА Оклахома-Сити Баскетбол

В четверг, 13 октября, состоятся два предсезонных матча НБА.

«Детройт» примет на своей площадке «Мемфис», «Сан-Антонио» сразится с «Оклахомой».

НБА

Предсезонные матчи

Детройт – Мемфис
Дата проведения
14 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Оклахома-Сити
Дата проведения
14 октября, 03.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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