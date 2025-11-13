  • Спортс
Новое руководство «Далласа» рассматривает возможность радикальных изменений в составе. Марк Кьюбан вернулся к участию в управлении (SI)

В «Далласе» рассматривают возможность радикальных изменений в составе.

В «Далласе» начали обсуждать серьезные перестановки в составе, сообщает Крис Мэнникс из Sports Illustrated.

После увольнения Нико Харрисона исполняющими обязанности генерального менеджера назначены Майкл Финли и Мэтт Риккарди. Перед ними поставлена задача стабилизировать ситуацию в организации и определить дальнейший вектор развития команды.

По данным Мэнникса, новое руководство уже начало проработку «радикальных изменений в составе», что может привести к заметным перестановкам в ближайшие недели.

Источники журналиста также сообщают, что миноритарный владелец Марк Кьюбан, ранее отстраненный от кадровых решений, вернулся к участию в управлении.

«Даллас» официально объявил об увольнении Нико Харрисона

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sports Illustrated
