Новое руководство «Далласа» рассматривает возможность радикальных изменений в составе. Марк Кьюбан вернулся к участию в управлении (SI)
В «Далласе» рассматривают возможность радикальных изменений в составе.
В «Далласе» начали обсуждать серьезные перестановки в составе, сообщает Крис Мэнникс из Sports Illustrated.
После увольнения Нико Харрисона исполняющими обязанности генерального менеджера назначены Майкл Финли и Мэтт Риккарди. Перед ними поставлена задача стабилизировать ситуацию в организации и определить дальнейший вектор развития команды.
По данным Мэнникса, новое руководство уже начало проработку «радикальных изменений в составе», что может привести к заметным перестановкам в ближайшие недели.
Источники журналиста также сообщают, что миноритарный владелец Марк Кьюбан, ранее отстраненный от кадровых решений, вернулся к участию в управлении.
