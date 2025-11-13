Брайан Уиндхорст: «Не слышал, чтобы Джа Морэнт был доступен для обмена»

Брайан Уиндхорст считает, что «Гриззлис» пока не готовы расстаться со звездой.

Спекуляции вокруг возможного обмена Джа Морэнта усилились после сообщений о конфликте с главным тренером «Мемфиса » Туомасом Иисало. Однако, по словам Брайана Уиндхорста из ESPN, клуб пока не планирует выставлять звезду на рынок.

«Я не слышал, чтобы Джа Морэнт был доступен для обмена. Конечно, обсуждения идут каждый день: «Что думают люди? Может ли это произойти?» – это слышно. Но это вовсе не значит, что клуб готов его отдавать.

Допустим, есть семь или восемь команд, которые рассматривают усиление позиции разыгрывающего. Сколько из них действительно хотят Морэнта? Не семь и не восемь… может, три-четыре, скажем пять. А сколько из этих пяти команд могут предложить «Мемфису» подходящий пакет для обмена? Пространство для маневра очень узкое», – прокомментировал ситуацию Уиндхорст.