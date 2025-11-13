10

Энтони Дэвис не намерен требовать обмена после ухода Нико Харрисона (Марк Стейн)

Энтони Дэвис не планирует требовать обмена из «Маверикс».

После увольнения генерального менеджера «Маверикс» Нико Харрисона появились предположения, что клуб может рассмотреть возможность обмена Энтони Дэвиса и/или Кайри Ирвинга для полного перезапуска команды. Однако, по данным инсайдера Марка Стейна, сам Дэвис не стремится покинуть «Даллас».

«Нет никаких указаний на то, что Дэвис попытается покинуть команду сразу после увольнения Харрисона, который открыто ценил его и хотел строить команду вокруг него.

Считается, что «Маверикс» будут работать с окружением Дэвиса в течение ближайших двух и более месяцев, решая, стоит ли рассматривать обмен в течение сезона. Агент Дэвиса Рич Пол и владелец клуба Патрик Дюмон установили регулярный контакт с тех пор, как познакомились во время плей-ин в Сакраменто в апреле», – сообщил Стейн.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: marcstein.substack.com
