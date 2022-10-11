НБА. Предсезонные матчи. «Чикаго» примет «Милуоки», «Голден Стэйт» – «Портленд» и другие встречи

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Во вторник, 11 октября, состоятся пять предсезонных матчей НБА.

«Чикаго» примет на своей арене «Милуоки». Действующий чемпион «Голден Стэйт» сыграет дома с «Портлендом».

НБА

Предсезонные матчи

Детройт – Оклахома-Сити
Дата проведения
12 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Орландо – Мемфис
Дата проведения
12 октября, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Чикаго – Милуоки
Дата проведения
12 октября, 03.00, «United Center»
Онлайн матча

Юта – Сан-Антонио
Дата проведения
12 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Портленд
Дата проведения
12 октября, 05.00, «Chase Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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