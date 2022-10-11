НБА. Предсезонные матчи. «Чикаго» примет «Милуоки», «Голден Стэйт» – «Портленд» и другие встречи
Во вторник, 11 октября, состоятся пять предсезонных матчей НБА.
«Чикаго» примет на своей арене «Милуоки». Действующий чемпион «Голден Стэйт» сыграет дома с «Портлендом».
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 12 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 12 октября, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 12 октября, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 12 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 12 октября, 05.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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