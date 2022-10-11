НБА. Предсезонные матчи. «Чикаго» примет «Милуоки», «Голден Стэйт» – «Портленд» и другие встречи

Во вторник, 11 октября, состоятся пять предсезонных матчей НБА.

примет на своей арене . Действующий чемпион сыграет дома с .

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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