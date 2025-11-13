16

Джо Лэйкоб: «Стефен Карри может стать Томом Брэди от НБА»

Владелец «Голден Стэйт» сравнил Карри с легендарным квотербеком Томом Брэди.

Джо Лейкоб, владелец «Голден Стэйт», в интервью San Francisco Chronicle провел параллель между Стефеном Карри и легендарным квотербеком НФЛ Томом Брэди.

«Будет очень-очень трудно добиться успеха без Стефа Карри или кого-то подобного в будущем. Он не будет играть вечно, хотя может задержаться дольше, чем мы думаем. Он может стать Томом Брэди от НБА.

В будущем нам будет интересно попытаться повторить то, что мы достигли за первые 15 лет, уже в следующие 15. Это огромный вызов, но мы хотим показать, что умеем добиваться результата не только благодаря Стефу Карри», – сказал Лэйкоб.

Том Брэди завершил карьеру в НФЛ в 45 лет, выиграв рекордные семь Супербоулов.

