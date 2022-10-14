Дрэймонд Грин: «Вижу себя игроком «Голден Стэйт», сосредоточен на борьбе за титул»
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал мнение о том, что драка с одноклубником Джорданом Пулом может стать для него началом конца в калифорнийской команде.
По словам Грина, он видит себя игроком «Голден Стэйт» и сосредоточен на борьбе за еще один титул.
«Мое общее представление будущего в «Уорриорз» таково: я в команде в предстоящем сезоне, пытаюсь выиграть чемпионат. У меня есть контракт, который действует до 2024 года, если я решу воспользоваться опцией. Таково мое представление о том, как это будет работать. У всех нас есть цель выиграть чемпионат.
Что касается моих мыслей о продлении контракта. Когда мы только начинали работу в тренировочном лагере, я четко сказал, что не ожидаю, что мы договоримся о продлении сейчас. Это не означает, что нам никак не договориться и я уйду, просто не думаю, что продление будет согласовано именно в этом году до начала сезона», – заявил Грин.
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