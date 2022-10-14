Дрэймонд Грин: «Вижу себя игроком «Голден Стэйт», сосредоточен на борьбе за титул»

Форвард «Уорриорз» прокомментировал мнение о том, что драка с одноклубником может стать для него началом конца в калифорнийской команде.

По словам Грина, он видит себя игроком и сосредоточен на борьбе за еще один титул.

«Мое общее представление будущего в «Уорриорз» таково: я в команде в предстоящем сезоне, пытаюсь выиграть чемпионат. У меня есть контракт, который действует до 2024 года, если я решу воспользоваться опцией. Таково мое представление о том, как это будет работать. У всех нас есть цель выиграть чемпионат.

Что касается моих мыслей о продлении контракта. Когда мы только начинали работу в тренировочном лагере, я четко сказал, что не ожидаю, что мы договоримся о продлении сейчас. Это не означает, что нам никак не договориться и я уйду, просто не думаю, что продление будет согласовано именно в этом году до начала сезона», – заявил Грин.

Кто выстрелит в новом сезоне НБА: Бен Симмонс – в идеальной команде, Джейлен Саггс – в комфортной среде, Грант Уильямс – в контрактный год

Как распределены зарплаты в командах НБА: «Даллас» и «Клипперс» тратят на «скамейку», «Лейкерс» и «Филадельфия» – на топ-3

Контракты и платежные ведомости НБА