Эдриан Воджнаровски: «Уорриорз» не хотели, чтобы Грин пропустил чемпионскую церемонию в день открытия сезона»
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски объяснил, почему «Голден Стэйт» решил не отстранять форварда Дрэймонда Грина от участия в первом матче сезона.
«Как мне сказали, «Уорриорз» учли тот факт, что в день открытия сезона также состоится церемония поднятия чемпионского баннера.
Для «Уорриорз» это не просто дисквалификация на один из 82 матчей. Если бы этот инцидент произошел в середине регулярного чемпионата, вероятно, была бы дисквалификация. И если бы «Уорриорз» не были действующими чемпионами и это был бы обычный матч открытия сезона, вполне могла бы быть дисквалификация», – сказал Воджнаровски.
Во время тренировки «Голден Стэйт» на прошлой неделе Грин набросился на Джордана Пула и ударил одноклубника кулаком в челюсть. «Уорриорз» приняли решение оштрафовать форварда, но не отстранять от матчей.
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