Эдриан Воджнаровски: «Уорриорз» не хотели, чтобы Грин пропустил чемпионскую церемонию в день открытия сезона»

Теги дисквалификации Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Эдриан Воджнаровски Джордан Пул Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски объяснил, почему «Голден Стэйт» решил не отстранять форварда Дрэймонда Грина от участия в первом матче сезона.

«Как мне сказали, «Уорриорз» учли тот факт, что в день открытия сезона также состоится церемония поднятия чемпионского баннера.

Для «Уорриорз» это не просто дисквалификация на один из 82 матчей. Если бы этот инцидент произошел в середине регулярного чемпионата, вероятно, была бы дисквалификация. И если бы «Уорриорз» не были действующими чемпионами и это был бы обычный матч открытия сезона, вполне могла бы быть дисквалификация», – сказал Воджнаровски.

Во время тренировки «Голден Стэйт» на прошлой неделе Грин набросился на Джордана Пула и ударил одноклубника кулаком в челюсть. «Уорриорз» приняли решение оштрафовать форварда, но не отстранять от матчей.

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