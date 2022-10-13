Эдриан Воджнаровски: «Уорриорз» не хотели, чтобы Грин пропустил чемпионскую церемонию в день открытия сезона»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски объяснил, почему «Голден Стэйт» решил не отстранять форварда от участия в первом матче сезона.

«Как мне сказали, «Уорриорз» учли тот факт, что в день открытия сезона также состоится церемония поднятия чемпионского баннера.

Для «Уорриорз» это не просто дисквалификация на один из 82 матчей. Если бы этот инцидент произошел в середине регулярного чемпионата, вероятно, была бы дисквалификация. И если бы «Уорриорз» не были действующими чемпионами и это был бы обычный матч открытия сезона, вполне могла бы быть дисквалификация», – сказал Воджнаровски.

Во время тренировки «Голден Стэйт» на прошлой неделе Грин набросился на и ударил одноклубника кулаком в челюсть. «Уорриорз» приняли решение оштрафовать форварда, но не отстранять от матчей.

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