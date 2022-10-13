Джефф Ван Ганди – о решении «Уорриорз» не отстранять Грина: «Они поступили так, как будет лучше для команды»

Бывший главный тренер НБА, ныне телекомментатор объяснил, почему «Голден Стэйт» не стал отстранять за то, что тот ударил партнера по команде .

«Уорриорз» не проводят курсы по этикету или морали. Поэтому они поступают в своих интересах.

Я слышал от кого-то, что «Уорриорз» отстранили Дрэймонда Грина на одну игру за то, что тот накричал на Дюрэнта. Причина в том, что Дюрэнт был для них важнее. Он великий игрок, и клуб не только пытался показать Дюранту, что он важен для них, но и подписать с ним новый контракт.

Они относятся к нынешней ситуации по-другому. Они не хотят угодить Пулу, они даже не хотят преподать урок Грину, они хотят поступить так, как будет лучше для команды», – сказал Ван Ганди.

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