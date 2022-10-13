Джефф Ван Ганди – о решении «Уорриорз» не отстранять Грина: «Они поступили так, как будет лучше для команды»
Бывший главный тренер НБА, ныне телекомментатор Джефф Ван Ганди объяснил, почему «Голден Стэйт» не стал отстранять Дрэймонда Грина за то, что тот ударил партнера по команде Джордана Пула.
«Уорриорз» не проводят курсы по этикету или морали. Поэтому они поступают в своих интересах.
Я слышал от кого-то, что «Уорриорз» отстранили Дрэймонда Грина на одну игру за то, что тот накричал на Дюрэнта. Причина в том, что Дюрэнт был для них важнее. Он великий игрок, и клуб не только пытался показать Дюранту, что он важен для них, но и подписать с ним новый контракт.
Они относятся к нынешней ситуации по-другому. Они не хотят угодить Пулу, они даже не хотят преподать урок Грину, они хотят поступить так, как будет лучше для команды», – сказал Ван Ганди.
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