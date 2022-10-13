Стивен Эй Смит: «Пул оказался в нокауте после удара Дрэймонда»
По словам известного журналиста Стивена Эй Смита, форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин во время недавней драки с Джорданом Пулом на тренировке отправил одноклубника в нокаут.
«Пул оказался в нокауте после удара Дрэймонда. Грин сделал выпад и поймал его ударом справа. А потом завалился на него. Благодаря этому Пул не обрушился сразу.
Мне рассказали, что он был нокаутирован. Вот насколько жестоким был этот удар», – заявил Стивен Эй.
«Голден Стэйт» решил оштрафовать Грина, но не будет наказывать его дисквалификацией.
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