Стивен Эй Смит: «Пул оказался в нокауте после удара Дрэймонда»

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По словам известного журналиста Стивена Эй Смита, форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин во время недавней драки с Джорданом Пулом на тренировке отправил одноклубника в нокаут.

«Пул оказался в нокауте после удара Дрэймонда. Грин сделал выпад и поймал его ударом справа. А потом завалился на него. Благодаря этому Пул не обрушился сразу.

Мне рассказали, что он был нокаутирован. Вот насколько жестоким был этот удар», – заявил Стивен Эй.

«Голден Стэйт» решил оштрафовать Грина, но не будет наказывать его дисквалификацией. 

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