Стивен Эй Смит: «Пул оказался в нокауте после удара Дрэймонда»

По словам известного журналиста , форвард «Уорриорз» во время недавней драки с на тренировке отправил одноклубника в нокаут.

«Пул оказался в нокауте после удара Дрэймонда. Грин сделал выпад и поймал его ударом справа. А потом завалился на него. Благодаря этому Пул не обрушился сразу.

Мне рассказали, что он был нокаутирован. Вот насколько жестоким был этот удар», – заявил Стивен Эй.

«Голден Стэйт» решил оштрафовать Грина, но не будет наказывать его дисквалификацией.

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Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег