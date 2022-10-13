Кевин Дюрэнт – о драке Грина с Пулом: «Я в лиге уже 16 лет и ни разу не видел ничего подобного на видео»

Форвард высказался о драке между игроками «Голден Стэйт» и Джорданом на тренировке.

«Это большая редкость. Я в лиге уже 16 лет и ни разу не видел ничего подобного на видео. Мы слышали о драке с Майклом Джорданом, слышали о Бобби Портисе, но такое происходит не каждый год.

Очень редко случается что-то подобное. Это не наше дело, но мы обсуждаем эту тему каждый день, потому что мы посмотрели видео. У всех есть свое мнение, но, честно говоря, мое мнение не имеет значения. Что есть, то есть», – сказал Дюрэнт.

Контракты и платежные ведомости НБА

Чемпионы НБА подрались на тренировке. Второй за неделю конфликт в «Голден Стэйт» – возможно, все из-за денег