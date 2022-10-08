Дрэймонд Грин: «Выхожу на площадку с целью победить, а не бить кого-то по лицу»

Форвард «Уорриорз» отреагировал на конфликтную ситуацию с одноклубником .

Инсайдеры рассказали о том, что Грин сцепился с Пулом во время тренировки в среду. 4-кратный чемпион НБА высказался по теме в своем подкасте.

«Когда я выхожу на площадку, то делаю это не для того, чтобы бить кого-то по лицу.

Я выхожу на площадку не для того, чтобы найти такую возможность и с кем-нибудь подраться. Я выхожу на баскетбольную площадку с простой целью – победить в матче», – произнес Грин.

Стоит отметить, что выпуск подкаста был записан еще до того, как в сети появилось видео инцидента.

На выложенном в пятницу ролике видно, как Грин подходит к партнеру по команде вплотную, тот отталкивает Дрэймонда от себя, и форвард наносит Пулу удар кулаком в челюсть, после чего бросается на него. Пул садится на паркет, и другие игроки бросаются оттаскивать Грина.

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