Полиция Сан-Франциско заявила, что не расследует инцидент на тренировке «Уорриорз»

Теги происшествия Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Департамент полиции Сан-Франциско сообщил изданию TMZ Sports, что не расследует инцидент, который произошел на тренировке «Голден Стэйт», и не имеет отношения к этому делу.

Ранее сегодня издание TMZ Sports опубликовало видео драки, случившейся в среду во время тренировки действующих чемпионов НБА. На ролике видно, как Дрэймонд Грин подходит к Джордану Пулу, тот отталкивает одноклубника, и Грин наносит сильный удар кулаком в челюсть, после чего Пул садится на паркет.

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