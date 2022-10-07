Полиция Сан-Франциско заявила, что не расследует инцидент на тренировке «Уорриорз»
Департамент полиции Сан-Франциско сообщил изданию TMZ Sports, что не расследует инцидент, который произошел на тренировке «Голден Стэйт», и не имеет отношения к этому делу.
Ранее сегодня издание TMZ Sports опубликовало видео драки, случившейся в среду во время тренировки действующих чемпионов НБА. На ролике видно, как Дрэймонд Грин подходит к Джордану Пулу, тот отталкивает одноклубника, и Грин наносит сильный удар кулаком в челюсть, после чего Пул садится на паркет.
Контракты и платежные ведомости НБА
Чемпионы НБА подрались на тренировке – есть видео с нокаутом. Возможно, все из-за денег
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