«Уорриорз» расследуют, как видео драки Грина и Пула на тренировке попало в СМИ

использует «все законные методы», чтобы узнать, как было обнародовано видео с дракой и во время тренировки, сообщают инсайдеры ESPN Рамона Шелберн и Эдриан Воджнаровски.

Инцидент произошел в среду. На ролике видно, как Грин подходит к партнеру по команде вплотную, тот отталкивает Дрэймонда от себя, и Грин наносит Пулу удар кулаком в челюсть, после чего бросается на него. Пул садится на паркет, и другие игроки бросаются оттаскивать Грина.

Видео было опубликовано изданием TMZ Sports.