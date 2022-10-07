«Уорриорз» расследуют, как видео драки Грина и Пула на тренировке попало в СМИ
«Голден Стэйт» использует «все законные методы», чтобы узнать, как было обнародовано видео с дракой Дрэймонда Грина и Джордана Пула во время тренировки, сообщают инсайдеры ESPN Рамона Шелберн и Эдриан Воджнаровски.
Инцидент произошел в среду. На ролике видно, как Грин подходит к партнеру по команде вплотную, тот отталкивает Дрэймонда от себя, и Грин наносит Пулу удар кулаком в челюсть, после чего бросается на него. Пул садится на паркет, и другие игроки бросаются оттаскивать Грина.
Видео было опубликовано изданием TMZ Sports.
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