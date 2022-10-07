Бобби Портис: «Я был дисквалифицирован на 8 матчей только за то, что защищался»

Форвард «Милуоки» ответил журналисту ESPN Бобби Марксу, который напомнил, что Портис получил 8-матчевую дисквалификацию за то, что ударил на тренировке.

«Буллс» (не НБА) дисквалифицировали Бобби Портиса на восемь матчей за то, что он ударил Миротича кулаком во время тренировки. Миротич получил сотрясение мозга и переломы лицевых костей. Он пропустил 23 матча регулярного чемпионата», – написал Маркс.

«Я получил восемь матчей только за то, что защищался, Бобби. Я думаю, что это совсем другая ситуация. Так мне кажется», – ответил Портис и привел цитату из инсайдера Эдриана Воджнаровски, в которой говорится, что Миротич дважды атаковал Портиса прежде, чем тот нанес удар.

Сегодня было опубликовано видео, как форвард на тренировке ударил партнера по команде . Ранее сообщалось, что клуб не планирует дисквалифицировать Грина.

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