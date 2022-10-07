Стивен Джексон – Дрэймонду Грину: «Нет причин бить молодого парня исподтишка»
Бывший игрок НБА Стивен Джексон обратился к форварду «Голден Стэйт» Дрэймонду Грину, который ударил партнера по команде Джордана Пула во время тренировки.
«Нет причин бить молодого парня исподтишка. Вчера вечером я сказал Дрэймонду, что он должен исправить ситуацию с Пулом. Потому что эта ситуация не пойдет ему на пользу.
Нельзя так бить молодых корешей или партнеров по команде на тренировке. Я никогда так не делал», – сказал Джексон.
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