Стивен Джексон – Дрэймонду Грину: «Нет причин бить молодого парня исподтишка»

Бывший игрок НБА Стивен Джексон обратился к форварду , который ударил партнера по команде во время тренировки.

«Нет причин бить молодого парня исподтишка. Вчера вечером я сказал Дрэймонду, что он должен исправить ситуацию с Пулом. Потому что эта ситуация не пойдет ему на пользу.

Нельзя так бить молодых корешей или партнеров по команде на тренировке. Я никогда так не делал», – сказал Джексон.

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