«Уорриорз» не планируют наказывать Грина отстранением от матчей за инцидент с Пулом

Форвард в четверг утром извинился перед командой за состоявшуюся накануне ссору с защитником .

Об этом рассказал генеральный менеджер «Уорриорз» .

Вскоре после этого Грин покинул тренировочную базу клуба. Планируется, что он вернется только в субботу.

Руководство «Голден Стэйт» все еще находится в процессе определения наказания для Грина. По словам Майерса, он не ожидает, что ветеран будет отстранен от матчей.

«Такое случается. Это никому не нравится, мы не одобряем подобные вещи, но это случается. Дрэймонд извинился перед командой. Джордан в этот момент тоже был там, в комнате… Что касается наказания или штрафа, то мы решим этот вопрос внутри организации», – заявил Майерс.

Грин ударил Пула во время тренировки в среду. Инцидент начался с того, что баскетболисты стали переругиваться во время занятия. По словам источников, ситуация обострилась, когда они начали толкать друг друга, а затем все завершилось тем, что Грин нанес одноклубнику удар.

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