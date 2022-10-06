Дрэймонда Грина могут наказать за потасовку с Джорданом Пулом

может применить меры дисциплинарного характера к форварду после потасовки во время тренировки, которая случилась в начале недели. Как пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, игрок сцепился с одноклубником – они оба пихали друг друга, а затем Грин сильно ударил защитника, после чего их растащили партнеры.

После этого «Уорриорс» приостановили тренировку, чтобы все остыли. Однако, как пишет журналист, санкции по отношению к Грину неминуемы. Известно, что Грин и Пул регулярно ругаются друг с другом, но, как считает руководство клуба, на этот раз форвард перешел черту.

Несколько дней назад Джордан Пул также поучаствовал в конфликте с защитником Клэем Томпсоном. После инцидента главный тренер Стив Керр назвал произошедшее «здоровой ситуацией».