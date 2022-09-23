Боб Майерс: «Уорриорз» хотят сохранить и Грина, и Уиггинса. Но пока не знаем, получится ли»

Генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс оценил вероятность продления контрактов с форвардами Эндрю Уиггинсом и Дрэймондом Грином.
Уиггинс в 2023 году станет свободным агентом, Грин получит возможность воспользоваться опцией выхода из контракта.
«Уорриорз» хотят сохранить и Грина, и Уиггинса. Получится ли сохранить сразу двоих? Пока не знаем. Все зависит от ситуации с деньгами. Мы пока не знаем, какие у нас будут возможности. Так что мы не в той точке, когда принимаются решения», – заявил Майерс.
За прошлый сезон «Голден Стэйт» в сумме выплатил 346 миллионов долларов в зарплатах и налоговых отчислениях.
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